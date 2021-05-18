دولة آسيوية تحذر من سلالات كورونا أكثر تأثيرا على الأطفال

تغلق سنغافورة المدارس اعتبارا من يوم الأربعاء، بعدما حذرت السلطات من أن سلالات فيروس كورونا الجديدة، مثل السلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند أكثر تأثيرا على الأطفال.

شددت الحكومة القيود بسبب الارتفاع الأخير في معدلات انتقال العدوى المحلية، بعد شهور من حالات إصابة تقترب من الصفر، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وقالت السلطات إن المدارس الابتدائية والثانوية وكذلك الكليات ستتحول إلى التعلم المنزلي الكامل اعتبارا من يوم الأربعاء حتى نهاية الفصل الدراسي في 28 مايو/ أيار.

جاء هذا الإعلان بعد أن أكدت سنغافورة 38 حالة إصابة بفيروس كورونا محليا، وهو أعلى عدد يومي في 8 أشهر. بعض الحالات تتعلق بأطفال مرتبطين بمجموعة في مركز تعليمي. سجلت البلاد 21 حالة عدوى محلية إضافية يوم الاثنين.

وقال وزير الصحة أونج يي كونغ، نقلا عن محادثة أجراها مع مدير الخدمات الطبية بالوزارة كينيث ماك، إن سلالة “B.1.617″، التي اكتشفت لأول مرة في الهند، “يبدو أنها تؤثر على الأطفال أكثر”.

فيما قال وزير التعليم تشان تشون سينغ: “بعض هذه الطفرات أكثر ضراوة ويبدو أنها تهاجم الأطفال الصغار. هذا مصدر قلق لنا جميعا، ومع ذلك فإن أيا من الأطفال المصابين لم يكن مريضا بشكل خطير”.

وأضاف تشان في منشور على “فيسبوك” أن الحكومة “تضع الخطط” لتطعيم الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما.

المصدر: سبوتنيك