حماس: مجزرة العدو الاسرائيلي ضد المدنيين في مخيم الشاطئ تعبر عن عجزه في مواجهة المقاومة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر السبت، أن المجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي ضد المدنيين في مخيم الشاطئ، “جريمة حرب مكتملة الأركان، وتعكس حجم بشاعة الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني”.

وقالت الحركة، على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، عبر تطبيق (تلغيرام) “إن هذه الجريمة تعبر عن عجز الاحتلال في مواجهة المقاومة في غزة والضفة الغربية والقدس”. وتابع “هذا السلوك الصهيوني يؤكد صوابية قرار المقاومة بالتصدي للعدوان حتى نحمي أطفالنا من هذا الإرهاب”.

واستشهد عدد من المدنيين وأصيب العشرات بينهم أطفال وسيدات بجراح مختلفة، في الساعات الاولى من فجر اليوم السبت، جراء استهداف الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي إحدى منازل المواطنين بغارة جوية مكثفة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفاد موقع “فلسطين اليوم”، باستشهاد عشرة مواطنين وهم ثمانية أطفال وسيدتين، وأصيب نحو 15 شخصًا جراء استهداف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة آل أبو حطب بالقرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ، غرب غزة، بثلاثة صواريخ، وبدون تحذير مسبق. وأوضح أن القصف تسبب بدمار كبير في محيط المكان، المكتظ بالسكان والمنازل.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني وصلت المكان، وأخرجت جميع الشهداء ومعظم الإصابات من تحت أنقاض المنزل المستهدف المكون من ثلاثة طوابق.

المصدر: موقع المنار