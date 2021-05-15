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May 15 2021 - 09:34

ابتكار جهاز روسي جديد يكتشف المتفجرات في غضون 5 ثوان

منذ 53 mins 15 May، 2021
Explosion Devices
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

ابتكرت شركة “شفابي” الروسية جهازا للكشف عن المواد المتفجرة والمواد الكيميائية الخطرة.

وأعلنت مؤسسة التكنولوجيا الروسية “روستيخ” التي تتبع لها شركة “شفابي” أن الجهاز الذي سمّاه المخترعون بـ”سيغمينت غامّا” يستطيع أن يكتشف المتفجرات والمواد الكيميائية الخطرة في غضون 5 ثوان.

ويقوم الجهاز بفحص الهواء في المكان الذي يوضع فيه، بصفة مستمرة، ولا بد وأن يكتشف المواد المتفجرة والمواد الكيميائية الخطرة، في حال وجودها، إذ لا تقل فعاليته عن   99.8 في المائة، حسب أوليغ يفتوشينكو، المدير التنفيذي لـ”روستيخ”.

ويمكن استخدام الجهاز في محطات القطار والمطارات والمترو والمتاجر ودور السينما والمسارح وصالات العرض وغيرها من المنشآت العامة.

 

المصدر: سبوتنيك

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