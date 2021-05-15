هل تحمي الفراولة من الإصابة بالسرطان والسكتة الدماغية؟

تحدث اختصاصي التغذية الروسي، ميخائيل جينزبورغ، عن دور الفراولة في التقليل من خطر الإصابة بعدد من الأمراض بما في ذلك السرطان.

وصرح الاختصاصي في لقاء على قناة “روسيا 1″، عن دور الفراولة في الحد من الأورام ومكافحتها لما تحتوي من ألياف.

وقال: “تحتوي الفراولة مواد ومكونات تمنع ظهور أوعية جديدة وبالتالي تمكن من الوقاية من الإصابة بالسرطان”.

ويمكن أن تكون الفراولة مفيدة في الوقاية من سرطان المعدة والأمعاء.

مضيفا بأن الفاكهة تحتوي على ألياف أكثر نعومة، تساعد أيضا على التقليل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وبأن تأثير هذه الألياف هو تطبيع استقلاب الكوليسترول.

كما وتساعد على خفض الكوليسترول الضار ورفع مستوى الجيد منه بالإضافة لتقوية جهاز المناعة بفضل حمض الأسكوربيك والكاروتينات التي يحتوي عليها.

المصدر: سبوتنيك