عناوين و أسرار الصحف الصادرة صباح اليوم الخميس 13 أيار 2021

العناوين

البناء:

– نتنياهو يرفض الوساطات ويمدّد الحرب أسبوعاً على الأقل… وحشود دبابات واغتيالات

– المقاومة تعلن جهوزيّتها للحرب المفتوحة… والمواجهات في الـ 48 تصيب الكيان بالذهول

– الوقفات التضامنيّة مع فلسطين تعمّ العالم… وبيروت… و”القوميّ” يحيي المقاومة من “الحمراء”

الأخبار:

– عيد فلسطين مقاومة: الـ48 والضفة يتقدمون المعركة

– تأليف الحكومة: عودة ميقاتي؟

– الرواية الثانية لـ”الشاهد الملك المزوّر” في اغتيال الحريري: وسام الحسن كلّفني بتحذير جبران تويني

– تراجع في قيمة تحويلات المغتربين: هل تكفي بعد رفع الدعم؟

الديار :

– معادلة بيت الوسط تتجدد: استقالة عون السبيل الممكن الى الاعتذار

– صواريخ المقاومة الفلسطينية تلهب سماء تل أبيب وعسقلان وأسدود… والمدن الفلسطينية تنتفض.

اللواء:

– عون يبحث مع سلامة تمويل “البطاقة”.. ولكن مَنْ يتحمل المسؤولية!

– نفى رسمي لبحث العقوبات على القرض الحسن.. وطوابير المحروقات واللحوم تنغصّ العيد



الجمهورية :

– مخاوف غربية من “توتير لبنان”

– تضامن عربي وغربي مع لبنان ورهان على سرعة التأليف..

النهار :

– إسرائيل تهدم غزة ومخاوف من “حرب شاملة”

– العقوبات الأوروبية قيد الاعداد في 4 أسابيع

الأنباء:

– تسويف التأليف يجد ذريعةً إضافية في إجازة العيد… ومواجهة جديدة ترسمها فلسطين

الاسرار

اللواء:



▪️ نقل عن قطب سياسي استياءه البالغ من الوضع الذي آل إليه مصير المبادرة الفرنسية و الإرتداد المباشر عليه.

▪️ أعربت جهات اقتصادية عن ارتياحها للقرار المتعلق بتقليص إجراءات التعبئة العامة، في ضوء ما حصل في الإفطارات و السحورات والمطاعم السياحية!

▪️ يجري التحذير من شخصية متلبسة، من بين العشائر العربية، تدفع للترشح إلى مركز رئاسة الحكومة في حال شغر المركز بالاعتذار أو لأي سبب آخر!

البناء:

▪️ توقعت مصادر سياسيّة على صلة بملف تأليف الحكومة مبادرة لحلحلة قضية تعيين الوزيرين المسيحيين التي تشكل أهم عقد تشكيل حكومة من 24 وزيراً. وقالت المصادر إن التداول الجاري بالمبادرة يمنح فرصة رفع التوقعات الإيجابيّة بعد عطلة العيد

▪️ نقل إعلاميّون أميركيّون عن وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر سخريته من ربط التراجع الأميركي في الشرق الأوسط بنظرية التفرّغ لمواجهة الصين، مشيراً إلى أن التراجع الأميركي يشمل المواجهة مع الصين أيضاً.

الجمهورية:

▪️ يتربث عدد من الشخصيات الدخول الى العواصم الأوروبية بانتظار جلاء الصورة من العقوبات الأوروبية.

▪️ نقل عن قطب سياسي قوله إن الحملة التي تعرض لها مرجع كبير من قبل حليف سابق له ستشهد تصعيداً غير مسبوق قريباً.

▪️ جرت محاولات بعيداً من الأضواء لإقناع إحدى الشخصيات بالقبول بتولي مهمة حساسة فقوبلت برفض قاطع من تلك الشخصية.

الأنباء:

▪️ تتوالى الأسئلة عن الأسباب الفعلية التي تدفع أحد الأحزاب على مواصلة سياسة الاستنكاف.

▪️ ملف معيشي أساسي لا يزال رهن الخطط غير المدروسة رغم الاستحقاقات الداهمة.

المصدر: صحف