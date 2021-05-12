الوفاق البحرينية: نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بوجه العنجهية الصهيونية

أكدت “جمعية الوفاق الوطني الاسلامية” البحرينية المعارضة في بيان لها الاربعاء دعمها ووقوفها المطلق مع الشعب الفلسطيني العظيم الذي يتعرض لحرب صهيونية شعواء مجنونة تستهدف أرضه وأمنه والمقدسات الاسلامية والمسيحية.

وشددت الوفاق على أن “العالم أمام مسؤولية تاريخية في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في وجه العنجهية الصهيونية التي لا تعرف إلا لغة القتل والدمار والاعتداء على العقليات واستفزاز الملايين بهذه الممارسات التي ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حسب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

ودعت الوفاق “الانظمة الاستبدادية المفصولة عن شعوبها التي هرولت منفردة للتوقيع والتطبيع مع الكيان الصهيوني وعلى رأسها النظام البحريني الى تمزيق هذه الاتفاقات غير الشرعية والاعتذار للشعب الفلسطيني والبحريني وشعوب الأمة فهي تتحمل جزء من المسئولية عما يجري”، وحثت “الشعب البحريني للتعبير عن رأيه في الجمعة القادمة وكل الايام في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته ومقدساته وعلى النظام العمل فوراً على طرد ممثل بعثة الصهانية المحتلين من البحرين”.

المصدر: بريد الموقع