“جمعية الوفاق” نعت الشهيد حسين بركات الذي قضى بسجون النظام البحريني

نعت “جمعية الوفاق الوطني الاسلامية” البحرينية المعارضة في بيان لها الاربعاء الشهيد والمعتقل السياسي في سجون النظام البحريني حسين بركات، الذي قضى بسبب إهمال وتعمد السلطات في قتل المواطنين تحت وطأة وباء كورونا والظروف الصحية والإنسانية السيئة. وتابعت “هناك العشرات ينتظرون الموت بسبب رفض النظام الإفراج عنهم”.

وقال البيان “تشير المعلومات إلى أن هناك أكثر من 250 مصاب بكورونا يتستر النظام على الإفصاح عنهم للهروب من المطالبة بالإفراج عنهم أو توفير العلاج اللازم لهم”، واضاف “يقبع الآلاف من سجناء الرأي والضمير في سجون النظام البحريني بسبب مطالبتهم بالحرية والعدالة والديمقراطية ورفضهم للظلم والاضطهاد والاستبداد والديكتاتورية”.

المصدر: بريد الموقع