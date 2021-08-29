تقرير لـ”جمعية الوفاق” يرصد انتهاكات النظام البحريني للحريات في موسم عاشوراء

صدر عن “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” البحرينية المعارضة التقرير الخاص بحصر انتهاكات النظام في موسم عاشوراء الذي تشارك فيه غالبية أبناء شعب البحرين وبمشاركة من كل المكونات المذهبية والسياسية المختلفة.

وقال التقرير “بلغ عدد الاستدعاءات للتحقيق في مراكز الأمن التابعة لوزارة الداخلية في موسم عاشوراء أكثر من 100 حالة، بينهم منشدين وعلماء دين (خطباء بالمنبر الحسيني) أو مسؤولين في إدارة المآتم وشئون المواكب ومواطنين”.

وتابع التقرير “كما بلغ عدد انتهاكات السلطات الأمنية في موسم عاشوراء (45) حالة توزعت على الشكل التالي: (حالتين) تخريب المظاهر العاشورائية، (12) حالة مصادرة رايات أو يافطات عاشورائية، (31) حالة ممارسات استفزازية”، واضاف “كما سجلت 3 حالات اعتقال تعسفي في موسم عاشوراء، حيث اعتقلوا إثر استدعاءهم إلى مراكز شرطة للتحقيق، ثمّ أطلق سراحهم لاحقا”.

وذكر التقرير “المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان أخفقت في تسجيل موقف ضدّ الإنتهاكات المتّصلة بالتضييق على الحرّيّات الدينيّة للمسلمين الشيعة خلال إحياء ذكرى عاشوراء”، وأوصى أن “تستجيب السلطات البحرينيّة لطلب زيارة المقرّر الخاص المعني بحرّيّة التعبير في الأمم المتّحدة، الذي يرجع طلبه إلى تاريخ 14 نوفمبر 2014، للوقوف على الإنتهاكات التي تمس حقّ المسلمين الشيعة في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم الدينيّة”، ودعا “المقرّر الخاص المعني بالحرّيّة الدينيّة في الأمم المتّحدة لزيارة البحرين للوقوف على إنتهاكات السلطات البحرينيّة تجاه المسلمين الشيعة”.

المصدر: بريد الموقع