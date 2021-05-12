عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 12 ايار 2021

العناوين
الأخبار :
– معادلة المقاومة: غزّة درع القدس
– إسرائيل هُزمت… كيف المخرج؟
– وزير الاقتصاد راوول نعمة يتآمر مع المحتكرين: لا مواد مدعومة قبل أن يدفع مصرف لبنان
– ترحيل المواد «الخطرة» من المرفأ: النائب المالي يمارس الابتزاز
– قضاء في خدمة رأس المال: رئيس «الشورى» ينقلب على «قرار» تفكيك «سوليدير»
– من الخارج إلى الداخل وبالعكس [3] | من يستعجل الاتفاق: أميركا أو إيران؟
– شينكر بَعْد الإعلام العبري: «إسرائيل» غير مستعدة لترسيم الحدود
البناء
– 4.5 مليون مستوطن في الملاجئ و10 قتلى و200 جريح بصواريخ المقاومة
– المقاومة تؤكد قبول التحدّي وثقتها بفرض معادلتها في القدس ومفاجآت عسكريّة
– نتنياهو وأركان حربه يعلنون مواجهة مفتوحة مع غزة حتى فرض تهدئة بشروطهم
الديار :
– عين لبنان على فلسطين… حذر يسود الحدود الجنوبية خوفا من تمدد المواجهات
– الحريري يعلّق “اعتذاره” بعد ضغوط شتّى.. ومساعي “الثنائي الشيعي” مجمدة حاليا
– اللبنانيون “يشحذون” البنزين واللحم والدجاج… ويستعدون لانفجار أزمة الكهرباء بوجههم
اللواء :
– سوء المعالجات يُفاقم الأزمات .. والعيد يوصل ما انقطع!
– الإغلاق ليومين في الفطر.. والشركة التركية تهدّد بالعتمة رداً على القرار القضائي
الجمهورية :
– التأليف يغيب في عطلة الفطر… ومحاولات التقريب ما تزال أفكاراً
النهار :
– عقوبات بريطانية تلاقي الأميركية والأوروبية
الأنباء :
– في لبنان لا مبادرات رغم سعي بري والتصلّب يُعيق الملفات. وفي فلسطين صلابة أهلها تصدّ الاحتلال
الاسرار
البناء
– رصد باحثون أميركيّون بين سطور مواقف البيت الأبيض والخارجيّة الأميركيّة تبايناً واضحاً مع كيان الاحتلال حول القدس رغم الإعلان عن التمسك الأميركي بالالتزام بأمن الكيان والعداء لحركات المقاومة بما يعني تسليماً بسقوط مفاعيل صفقة القرن.
– تلقت جهات سياسية لبنانية مناوئة للمقاومة نصائح من سفارات عربيّة وأوروبيّة بتخفيض سقف مواقفها التي تظهر نوعاً من التعاطف مع العدوان على القدس وغزة، لأن ما يجري كبير وخطير ولا يحتمل هذه المواقف الطفوليّة الطائشة.
الأنباء
– خطوة مالية غير مكتملة معايير النجاح ولا يبدو ان فرص تسويقها ستأتي بنتائج عملية ملموسة.
– تصريحات سياسي حول استحقاق سابق أنكرت الخيار الخاطئ الذي كان سبباً من أسباب ما آلت إليه الأمور.
الجمهورية
– لا يزال مسؤول كبير مصراً على ضرورة تواصل مسؤول آخر برئيس تيار للبحث في ملف حساس.
– نشطت الحركة الديبلوماسية في أعقاب زيارة موفد أوروبي بارز سعياً الى فهم ردات فعل اللبنانيين تجاه المعارضة اللبنانية وتقييمها.
– أعرب وسيط أجنبي عن قلقه من صعوبة الإنطلاق في أي مشروع حل ما لم تبتعد بعض الوجوه عن العرقلة.
اللواء
– تسعى مصارف ذات سمعة جيدة إلى عمليات ابتزاز مع تزايد تعاميم المصرف المركزي.
– تشكك أوساط قريبة من مرجع مكلف بمعلومات جرى تداولها حول “انتكاسة” مع “الثنائي” بعد نعي المبادرة الفرنسية.
– كشفت وقائع اليومين الماضيين من المواجهة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية أن توسع العمليات، قد يشمل المنطقة برمتها!
النهار
– يقول مسؤول احد المختبرات الطبية الكبيرة ان الارقام الصادرة يومياً عن المصابين بالكورونا ليست واقعية لان نسبة المصابين في مختبره لم تتناقص بل تراجع عدد الخاضعين للفحص.
– تشهد جزيرة قبرص حركة حجوزات لافتة لموسم الصيف من لبنانيين وعرب ومغتربين في الخليج، وذلك لصعوبة الوضع في لبنان.
– بدأ القضاء باستدعاء عدد من الاعلاميين بطلب من مرجع رئاسي ضاق ذرعه بالاصوات المعارضة فيما هو ومكتبه لا يتابعون ما يجري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
– لوحظ ان احزابا وتيارات سياسية قديمة وحديثة بدأت أخيرا عبر اعلامها ومكاتبها تصدر بيانات تنحصر في الشق الاجتماعي والمعيشي لدواع شعبوية .
المصدر: صحف