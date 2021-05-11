روسيا تعلن اعتراض 3 طائرات حربية فرنسية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من طراز سو-30، اعترضت الثلاثاء، مقاتلتين من طراز “داسو ميراج 2000” وطائرة إمداد بالوقود تابعين للقوات الجوية الفرنسية فوق البحر الأسود.

وجاء في بيان لإدارة المعلومات في أسطول البحر الأسود التابع للمنطقة العسكرية الروسية الجنوبية “في الحادي عشر من شهر أيار/مايو رصدت أجهزة الرادار أهدافاً طائرة فوق المياه الدولية للبحر الأسود تقترب من الحدود الروسية. وقد أقلعت مقاتلة من طراز “سو-30” من أجل التعرف عليها… وقام طاقم المقاتلة الروسية بالتعرف على الأهداف على أنها طائرتان تكتيكيتان من طراز “داسو ميراج 2000″ وطائرة إمداد بالوقود تابعين للقوات الجوية الفرنسية، وقامت بمواكبتهم فوق مياه البحر الأسود”.

وأكدت المنطقة العسكرية الجنوبية في بيانها أنه لم يتم تسجيل أي انتهاك للحدود الروسية. وأضافت أن تحليق الطائرات الروسية تم في ظل الالتزام الصارم بالقواعد الدولية.

المصدر: سبوتنيك