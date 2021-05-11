أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 11-05-2021

البناء

• علّق مسؤول كبير على بيانات حاكم مصرف لبنان حول منصة تنظيم سعر الصرف وإعادة نسبة من الودائع لأصحابها بالقول «أسمع كلامك يعجبني أشوف أفعالك أتعجب».

• أبدى دبلوماسيّ أوروبيّ سابق أمام سفير عربيّ في أوروبا خشيته من أن تكون المواجهات التي فرضتها أحداث القدس بداية حرب عقائديّة، حيث تشكل القدس خط التماس بين الأرض والسماء في حروب المنطقة.

النهار

• افاد مرجع سياسي ان وفداً من “حزب الله” قابل رئيس الجمهورية قبل يومين عارضاً المضي بالحكومة من دون مشاركة تكتل التغيير والاصلاح ومن دون ثقته، لكن الرئيس اصر على تسمية وزير الداخلية خلافا لما حمله اليه الوفد من ان يكون للداخلية وزير ملك.

• لوحظ أنّ قضاة متقاعدين بدأوا يُكثرون من ظهورهم الإعلامي ويكشفون فضائح، ماضياً وحاضراً.

• علم ان وفدا حزبيا جال في دول عربية عدة لجمع التبرعات لنجدة محازبيه في الظروف الاقتصادية الصعبة ولم يحصل على اكثر من 4 ملايين دولار من مغتربين لبنانيين

• يحكى عن عثرات تواجه عمليات استيراد لقاحات للقطاع الخاص بعدما اعترض وكيل لبناني لدى الشركة المصنعة على عمليات الشراء من وكيل اخر لدى دولة عربية.

اللواء

• لم يفلح مرجع في إعادة وصل ما انقطع بين شخصية مسؤولة وقطب سياسي، بعد أن كانت بين الطرفين علاقة تحالف طويلة!

• يدور لغط مبرر حول التغطية القانونية التي يطلبها مصرف لبنان من أجل ضمان نجاح مبادرة الحاكم لإعادة الثقة للقطاع.

• تكاد الإصابات بفايروس كورونا تنعدم في بعض دول العالم الانكلوسكسوني الكبيرة.. لدرجة أن إصابات البعض فيها لا تتجاوز أصابع اليد!

الجمهورية

• قال مرجع حكومي إن بعض المصارف استغلت المرحلة الفاصلة بين استقالة حكومة وتشكيل حكومة فباعت اليوروبوندز بمليار ومئتي الف دولار وأبقت قيمتها في الخارج.

• تعاني مؤسسة حيوية من فقدان لوازم أساسية وتقنية للإستمرار وتحاول أن تعمل بالحد الأدنى عبر سيولة تؤمنها من موقتا بعض المتدربين.

• أبدت مرجعية روحية إمتعاضها من إستبعادها عن لقاءات شخصية أجنبية خلال زيارتها إلى لبنان.

المصدر: صحف