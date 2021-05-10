رعد: المقاومة من أجل الانسان والمجتمع وتستند لابداع قادتنا من أمثال الشهيد مصطفى بدر الدين

رعى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الاثنين حفل مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي لاطلاق تسمية “قاعة الشهيد القائد السيد مصطفى بدر الدين سيد ذو الفقار” على القاعة الكبرى في المستشفى، بالذكرى الخامسة لاستشهاده.

وبالمناسبة، قال “نجل الشهيد بدرالدين” علي بدرالدين: “نحتفي اليوم بذكرى قائد ونشارك في افتتاح قاعة بإسمه، هذا الرجل الذي هزم امريكا واسرائيل وأذاقهم كأس المر والهوان، القائد الذي أدى دوره على اكمل وجه في خدمة الامة ونصرة المظلوم”، وتابع “اليوم نعاهدك يا سيد ذو الفقار ان ذكراك لن تكون يوما للنحيب والبكاء بل لنشر فكرك وبطولاتك ولتجديد العهد لهذا النهج المقاوم تحت ظلال الولي الفقيه السيد الخامنئي”.

بدوره، قال رعد إن “ما يجمع بين الشهيد الشيخ راغب حرب وبين الشهيد السيد مصطفى بدر الدين انهما رجلان قائدان لحركة مقاومة كانت تستقطب البعد الانساني في كل ما تبذله من جهد وجهاد وتضحية وبذل دماء”، وتابع “لماذا نضحي ولماذا نقاوم العدو ولماذا نحفظ سيادة بلدنا، لماذا ندفع الخطر عن أمن شعبنا، واستقراره، لان هذه المقاومة هي من اجل الانسان من اجل هذا المجتمع”.

ولفت رعد الى ان “ما نواجهه من ازمة في لبنان مفتعلة يراد منها لي ذراع المقاومة تنتهي الى الفشل الذريع والى اعادة الحسابات ومراجعة الخطط واستئناف المفاوضات للعودة الى الاتفاقات السابقة والرضوخ الى ارادة امتنا في حقها في ان تكون قوية سيدة، قادرة، حرة بأن تقدم اطروحتها الانسانية لادارة شؤون المجتمعات كما اراد الاخرون ان يقدموا اطروحتهم”، واضاف “نحن في خضم هذا الصراع الحضاري، نستند الى وثوقنا بالله سبحانه وتعالى والى ايماننا بالله عز وجل والى ابداع قادتنا ومجاهدينا من امثال القائد مصطفى بدر الدين والى اخلاص مقاومينا وشعبنا الذين يحرصون على ان يحققوا ما اعتقد به انه الطريق الصحيح والطريق المستقيم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام