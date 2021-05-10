جيش الاحتلال الصهيوني يقرر تعزيز قواته على حدود قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2021 - 16:48

جيش الاحتلال الصهيوني يقرر تعزيز قواته على حدود قطاع غزة

منذ 27 mins 10 May، 2021
قوات الاحتلال - حدود غزة
عربي وإقليمي - فلسطين

قالت وسائل اعلام اسرائيلية، اليوم الاثنين، ان:”جيش الاحتلال قرر تعزير قواته على الحدود مع قطاع غزة”.
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال” بناء على تقييم الوضع في الجيش، تقرر تعزيز فرقة غـــــزة بقوات إضافية”.
يذكر ان  إذاعة جيش الاحتلال، أكدت صباح اليوم ،أن جهودًا دولية تجري لمنع أي تصعيد في قطاع غزة على وقع الأحداث الجارية في القدس، لأن “التصعيد سيكون له عواقب وخيمة” وفق قولها.
فيما قالت مصادر عبرية ان قوات الاحتلال منعت المزارعين “الإسرائيليين” على حدود غزة من العمل أو الاقتراب نحو الحدود خوفًا من القناصة.

المصدر: فلسطين اليوم

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