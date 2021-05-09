إضراب لنقابة الأطباء احتجاجا على القرار القضائي بقضية الطفلة إيلا طنوس

أعلن نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف الاحد خلاصة الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة بشأن قرار القضاء اللبناني في قضية الطفلة إيلا طنوس.

ومقررات الاجتماع هي:

– إعلان الإضراب التحذيري ابتداء من يوم الإثنين في 10 أيار ولمدة أسبوع.

– اعتصام رمزي أمام قصر العدل يوم الاثنين ظهرا.

– زيارة وزيرة العدل لإيجاد حل قضائي عادل والسعي لإبطال مفاعيل الحكم قضائيا أو عبر قانون.

– اجتماع اللجنة القضائية ولجنة التحقيقات في النقابة لمناقشة التقرير والوصول الى رأي موحد.

ودعت نقابة الأطباء “احتجاجا على القرار الذي أصدره القاضي طارق بيطار في قضية الطفلة إيلا طنوس، جميع الزملاء الكرام، إلى إضراب تحذيري لمدة أسبوع، والتوقف عن العمل، باستثناء الحالات الطارئة أو التي لا يمكن تأجيلها، وذلك ابتداء من يوم الإثنين الواقع في 10 أيار”.

وكانت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي طارق بيطار قد أصدرت حكمها النهائي في قضية الطفلة إيلا طنوس، وبالإجماع، قررت المحكمة “رد طلبَي فتح المحاكمة المقدّمَين من قبل الرهبنة اللبنانية المارونية من جهة والدكتورة ر. ش. والجامعة الأميركية في بيروت من جهة أخرى”، كما رد “الاستئنافات المقدمة من كل من الدكتور ع. م. والرهبانية اللبنانية المارونية والدكتورة ر. ش. والجامعة الأميركية في بيروت”.

وعليه، حكمت المحكمة بتصديق الحكم الابتدائي، مع تعديل قيمة التعويضات المقرّة للطفلة، بحيث تصبح 9 مليارات ليرة لبنانية “يلزم بها ويدفعها المدعى عليهم بالتكافل والتضامن في ما بينهم، إضافة إلى دخل شهري لها بمعدل أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور بتاريخ الدفع الفعلي، ولكل من الوالدين مبلغ 500 مليون ليرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام