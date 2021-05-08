مواجهات مع الاحتلال في القدس ونابلس ورام الله وجنين وفتح تدعو إلى المواجهة

اندلعت مواجهات مع الاحتلال، الليلة، قرب باب العامود بالقدس المحتلة، التي أفرغت المواطنين من المكان بالقوة بعد الاعتداء عليهم واعتقلت ثلاثة منهم. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين المتواجدين في محيط باب العامود بعد أن اعتدت قوات الاحتلال عليهم.

وامتدت المواجهات إلى شارع السلطان سليمان، ولاحقت قوات الاحتلال المواطنين في شارع السلطان سليمان وقرب باب الساهرة. واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الخيالة من أجل الاعتداء على المواطنين والمارة في باب العامود وشارع السلطان سليمان وقرب باب الساهرة

شرطة الاحتلال تقمع المعتصمين في حي الشيخ جراح بشكل وحشي وتعتقل 5 مواطنين

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، وبشكل عنيف المواطنين المتواجدين في محيط الشيخ جراح، وقامت بالاعتداء على فتيات تواجدن في خيمة اعتصم بالحي، واعتقلت 5 مواطنين. وقامت شرطة الاحتلال باستخدام الخيالة بالاعتداء بالضرب المبرح على المواطنين في حي الشيخ جراح خصوصا النساء والشيوخ وبدفع المواطنين والاعتداء عليهم واعتقلت عددا من المواطنين بشكل وحشي دون حدوث أي مواجهات قبل ذلك.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اعتدت بوحشية على جميع المتواجدين هناك ويجري إفراغ الحي كليا بوحشية، ولم تبق شرطة الاحتلال أي مواطن في حي الشيخ جراح في هذه الاثناء.

مواجهات مع الاحتلال شمال جنين

واندلعت، مساء اليوم السبت، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز عسكري الجلمة شمال شرق جنين. وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الشبان شاركوا في مسيرة منددة باجراءات الاحتلال في القدس، وردت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت والغاز دون أن يبلغ عن إصابات.

مواجهات مع الاحتلال غرب رام الله

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، على مواطنين في قرية بدرس غرب رام الله، شاركوا في مسيرة تضامنية مع المواطنين في القدس. وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات عنيفة اندلعت في قرية بدرس بعد مسيرة حاشدة نظمت بدعوة من حركة فتح غرب رام الله، نصرة للمسجد الاقصى ولحي الشيخ جراح، انطلقت باتجاه جدار الفصل العنصري، واندلعت مواجهات عنيفة قرب الجدار.

وأشار الشهود إلى اصابة عدد من المواطنين بالغاز المسيل للدموع، كما تم الاعتداء بالضرب على المواطنين، واقتحمت قوات الاحتلال احياء في القرية.

اصابات بالاختناق عقب قمع مسيرة نصرة للاقصى جنوب نابلس

وأصيب، مساء اليوم السبت، عدد من المواطنين بحالات اختناق عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة نصرة للاقصى على حاجز حوارة جنوب نابلس الذي عملت على اغلاقه بالاتجاهين.

وافادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين في مسيرة نصرة للأقصى، وقمعتهم باطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى الى اصابة عدد منهم بحالات اختناق كما قمعت مسيرة في بلدة بيتا.

“مركزية فتح”: القدس عنصر اجماع ووحدة للكل الفلسطيني وساحة صدام مع الاحتلال

وأكدت اللجنة المركزية لحركة فتح، أن القدس عنصر اجماع ووحدة للكل الفلسطيني، وساحة صدام مع الاحتلال وكل رموزه، والمواجهة مع الاحتلال تحتم تجنب كل التباينات الثانوية. وشددت مركزية فتح في بيان لها، مساء اليوم السبت، على ضرورة استمرار الهبة الجماهيرية وحالة التصدي في مواجهة قوات الاحتلال والمستوطنين وتنظيماتهم الإرهابية الذين يعملون بإسناد من الحكومة الإسرائيلية الفاشية اليمينية.

وقالت: إن استمرار اعتداءات المستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى أملاكنا وعقاراتنا وعلى مواطنينا وتهجير المواطنين من بيوتهم في الشيخ جراح وتوسيع الاستيطان، سيؤدي إلى مواجهة شاملة في كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك مراجعة قواعد الاشتباك مع الاحتلال، وإعادة النظر في كل أشكال العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية.

ودعت حركة فتح الجميع في الأيام والساعات القادمة إلى رفع وتيرة المواجهة في الأراضي الفلسطينية ونقاط الاحتكاك وطرقات المستوطنين. كما دعت “فتح” شعبنا في المخيمات والشتات للتحرك يوم الاثنين القادم والاعتصام إمام المقرات الدولية والسفارات الأجنبية. وأكدت ضرورة أن يكون يوم الاثنين يوم نشاط وفعاليات موحدة في الأراضي الفلسطينية تنطلق بعد ساعة الإفطار تصدياً للاحتلال وتأييداً ومساندة لشعبنا في القدس.

المصدر: وكالة وفا