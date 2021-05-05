كويكبان عملاقان يقتربان من الأرض.. و”ناسا” تكشف خطورتهما

أكد مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض “CNEOS”، التابع لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، أن كويكبين عملاقين، سيقتربان من الأرض هذا الأسبوع.

وحسبما ذكر المركز التابع لـ”ناسا”، فإن حجم الكويكب الواحد، يعادل ملعب كرة قدم، وبأنهما سيمران من الأرض، خلال دورانها حول الشمس.

وسيمر الكويكبان “2021 HC3” و”2021 AE4″، في مجال قريب من كوكبنا “نسبيا”، على بعد مسافة تقارب 18 ضعف تلك التي تفصلنا عن القمر، وفق ما ذكرت مجلة “نيوزويك” الأميركية.

ورغم أن الكويكبان سيكونان على بعد 4.3 مليون ميل منا، إلا أن مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض، أشار إلى احتمال ملاحظة سطوع صادر عنهما.

وتشير تقديرات العلماء إلى أن قطر الكويكب “2021 HC3” قد يبلغ 984 قدما، أي أنه أكبر من ملعب كرة قدم ومبنى “إمباير ستيت”، بينما يتمتع الكويكب “2021 AE4” بقطر يبلغ 853 قدما.

وتجذب الأرض حوالي 100 طن من المواد القادمة من الفضاء يوميا، ويتكون معظمها من جزيئات غبار صغيرة.

ومن النادر جدا أن يضرب كويكب ذو حجم كبير الأرض، إلا أن مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض كان قد حذر من احتمال حدوث تصادم كويكب عملاق بالأرض كل 10 آلاف عام.

المصدر: عربي بوست