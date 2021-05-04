“تجمع العلماء”: القضية الفلسطينية ستبقى حية في الأمة

أكد “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الثلاثاء ان “انتفاضة الشعب الفلسطيني على كامل التراب الفلسطيني وخصوصا في المسجد الأقصى، أثبتت أن القضية الفلسطينية ستبقى حية في الأمة ولن تستطيع مؤامرات التطبيع وصفقات القرن الخيانية أن تجهضها”.

واشار التجمع الى ان “مهزلة تشكيل الحكومة في لبنان تراوح مكانها”، واعتبر ان “الرئيس المكلف سعد الحريري يجول في البلدان سائحا ومقيما لعلاقات تجارية وعاقدا لصفقات خاصة، أما الوطن ومعاناة المواطن فهي آخر همه”، ودعا “للتجاوب مع أية مبادرة تلوح بالأفق لحل هذا الإشكال إما بالتأليف أو بالاعتذار”.

وأكد التجمع على “ضرورة قيام حكومة تصريف الأعمال بإنجاز البطاقتين التموينية والتمويلية للخروج من احتكارات التجار وجشعهم وسرقتهم للمواد المدعومة”، وشدد علىى “رفض إلغاء الدعم عن المواد الاساسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام