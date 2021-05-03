قصف صاروخي يستهدف القوات الأميركية في قاعدة بلد الجوية شمال العراق

أعلنت مصادر عراقية مساء اليوم الإثنين، عن سقوط ما لا يقل عن 8 صواريخ على الجانب الذي يضم قوات أمريكية في قاعدة بلد الجوية العراقية.

وأفادت المصادر، أن مايقارب الـ8 صواريخ من طراز “كاتيوشا” سقطت على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمال العراق، وذلك على دفعتين. ونشرت المصادر، صوراً قالت إنها منصات إطلاق الصواريخ التي استهدفت الجانب الامريكي في قاعدة بلدة الجوية.

وأشارت خلية الإعلام الأمني، أن القوات الأمنية شرعت بعملية أمنية واسعة للبحث عن العناصر التي اقدمت على إطلاق أربعة صواريخ على قاعدة بلد الجوية، معتبرةً أن هذه الأعمال يراد منها إضعاف قدرات القوات الأمنية العراقية.

من جهته، قال التحالف الدولي إن هجوماً صاروخياَ استهدف قاعد بلد العراقية التي تضم متعاقدين أميركيين، ونفى البنتاغون وجود قوات له في قاعدة بلد الجوية التي تم استهدافها.

المصدر: يونيوز