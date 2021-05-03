الاردن استنكر ممارسات العدو الاسرائيلي في المسجد الاقصى

استنكرت وزارة الخارجية الأردنية “استمرار الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، لا سيما بعد السماح بإدخال المستوطنين للمسجد في أول الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك”.

وقالت الوزارة الإثنين إن “المملكة تدين التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد وترفضها، وتعدها انتهاكا صارخا للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي، ولالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، ولحرمة المسجد وقدسية الشهر الفضيل”.

وأكدت الوزارة أن “المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيد والحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه، بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني”.

وأشارت الوزارة الى أنها “وجهت اليوم إلى إسرائيل مذكرة احتجاج رسمية طالبتها فيها بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك”، ودعت “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة في الحرم الشريف”.

المصدر: فلسطين اليوم