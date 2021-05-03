قوى الامن الداخلي: توقيف عصابة سرقة كابلات كهربائية في الشوف وعاليه والمتن – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2021 - 11:52

قوى الامن الداخلي: توقيف عصابة سرقة كابلات كهربائية في الشوف وعاليه والمتن

منذ 49 mins 3 May، 2021
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلية شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة كابلات وأسلاك كهربائية عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان في مناطق الشوف وعاليه، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المنازل.

بناء عليه، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم. على الأثر، توصلت الشعبة الى تحديد هوية المشتبه بهم، وهم: – ص. م. (مواليد العام 1989) – ح. ج. (مواليد العام 1997)- ع. ج. (مواليد العام 1991) – ب. خ. (مواليد العام 1997)- ع. ب. (مواليد العام 1995) – ر. ج. (مواليد العام 1987)- ح. م. (مواليد العام 1983) – م. ش. (مواليد العام 1995)- خ. ج. مواليد العام 1987) جميعهم من التابعية السورية ويعملون في مجال جمع الخردة، إضافة الى المواطن (ن. ك.، مواليد عام 1968). بتاريخي 20 و21-4-2021، ونتيجة عمليات المراقبة، تمكنت قوة تابعة للشعبة من توقيفهم في مناطق عاليه والشوف والمتن الأعلى. وبتفتيش منازلهم ضبطت كميات كبيرة من الكابلات والأسلاك الكهربائية. بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف بقية المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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