تنبيه من وزارة الصحة حول أكل الأسماك..

نبهت وزارة الصحة العامة في لبنان “المواطنين من خطورة استهلاك أسماك غير معروفة المصدر، وذلك على أثر نفوق عدد كبير من أسماك الكارب في بحيرة القرعون، وبعدما تبين أن البعض يعمد إلى البيع من هذه الأسماك النافقة، مخالفا القوانين وشروط التزام السلامة العامة”.

وأكدت الوزارة في بيان لها السبت “متابعة أزمة نفوق سمك الكارب وتداعياتها الصحية”، وطالبت “المواطنين عدم التردد في الإبلاغ عن أي عوارض مرضية يشعرون بها بعد استهلاكهم السمك، من أجل متابعة الموضوع من قبل متخصصين، والتأكد إذا ما كان ذلك مرتبطا بظاهرة نفوق السمك في القرعون أم لا”.

ودعت الوزارة “البلديات ومصلحة حماية المستهلك إلى العمل على حماية السوق اللبناني من الذين يستغلون الحادث لتحقيق الربح غير المشروع على حساب صحة المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام