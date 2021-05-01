الصحة الفلسطينية: تسجيل 8 وفيات و664 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية السبت انه تم تسجيل 8 وفيات و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن “الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (1)، رام الله والبيرة (1)، قلقيلية (1)، جنين (1)، قطاع غزة (4)”.

وأضافت الوزارة أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس (4)، الخليل (13)، طوباس (7)، نابلس (74)، طولكرم (21)، رام الله والبيرة (23)، قلقيلية (6)، أريحا والأغوار (1)، جنين (18)، سلفيت (2)، بيت لحم (2)، قطاع غزة (493)”.

المصدر: فلسطين اليوم