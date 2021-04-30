“تجمع العلماء”: بعض الدول الإقليمية بدعم أميركي تعرقل تشكيل الحكومة في لبنان

أسف “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الجمعة “للاوضاع الاقتصادية التي يعيشها عمال لبنان، إلى حد باتت لقمة العيش والدواء والأساسيات الضرورية غير متوافرة”.

وقال التجمع “في لبنان لا يهتم المسؤولون بتأليف الحكومة وسط وضع شروط وشروط مضادة ليست هي الأساس في عملية عرقلة التأليف، بل الأساس هو عدم سماح بعض الدول الإقليمية بدعم أميركي بتشكيل الحكومة لحصار مجموعة من اللبنانيين تصر على الاستمرار في نهج المقاومة”.

من جهة ثانية، حيا التجمع العمال في عيدهم، ودعا “الدولة لاعادة النظر في رواتبهم وإقرار البطاقات التموينية والتمويلية لمساعدة العمال والفقراء على مواجهة الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن”.

كما استنكر التجمع إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام