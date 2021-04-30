بوتين: آمل باستئناف الاتفاق النووي مع إيران ضمن أطره الأصلية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2021 - 20:16

بوتين: آمل باستئناف الاتفاق النووي مع إيران ضمن أطره الأصلية

منذ 1 ساعة 30 April، 2021
بوتين
أخبار دولية - روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “موسكو تتطلع إلى استئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، ضمن أطره الأصلية”.

وأشار بوتين في مستهل اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي ترأسه الجمعة إلى أن “العمل جار حاليا على حل العديد من المسائل المتعلقة ببرنامج إيران النووي” وتابع “آمل أن يتم استئناف كل ما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة (أي الاسم الرسمي للاتفاق النووي) في أطرها السابقة وسنتمكن من بناء علاقات كاملة النطاق مع جميع أعضاء نادي قزوين وتطبيق كافة خططنا بالكامل”.

المصدر: روسيا اليوم

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