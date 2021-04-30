بوتين: آمل باستئناف الاتفاق النووي مع إيران ضمن أطره الأصلية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “موسكو تتطلع إلى استئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، ضمن أطره الأصلية”.

وأشار بوتين في مستهل اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي ترأسه الجمعة إلى أن “العمل جار حاليا على حل العديد من المسائل المتعلقة ببرنامج إيران النووي” وتابع “آمل أن يتم استئناف كل ما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة (أي الاسم الرسمي للاتفاق النووي) في أطرها السابقة وسنتمكن من بناء علاقات كاملة النطاق مع جميع أعضاء نادي قزوين وتطبيق كافة خططنا بالكامل”.

المصدر: روسيا اليوم