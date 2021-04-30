العدو الاسرائيلي يحول أسيرا فلسطينيا الى الاعتقال الإداري

حولت سلطات العدو الإسرائيلي الجمعة الفتى الفلسطيني محمد غسان أحمد منصور (17 عاما)، من جنين بالضفة المحتلة إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.

وأفاد ذوو الأسير منصور أن “سلطات الاحتلال نقلت نجلها إلى معتقل مجدو”، علما ان إن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، اي انه احتجاز غير قانوني لحرية الانسان.

وفي سياق متصل، حكمت سلطات الاحتلال في محكمة “سالم” العسكرية، على الأسير أشرف ناصر مفيد طحاينة بالسجن الفعلي 8 أشهر ونصف، وغرامة مالية 3000 شيقل.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن “الأسير طحاينة من سكان حي خروبة في مدينة جنين معتقل منذ شهر 10 العام الماضي، وهو أسير محرر أمضى 5 سنوات ونصف في سجون الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم