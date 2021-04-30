محمود عباس يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2021 - 01:56

محمود عباس يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية

منذ 1 ساعة 30 April، 2021
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