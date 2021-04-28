اليمن :ارتفاع عدد الشهداء الى ثلاثة أطفال وإصابة اثنين اخرين وامرأة إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في قرية القيس بمديرية المراوعة (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2021 - 17:46

اليمن :ارتفاع عدد الشهداء الى ثلاثة أطفال وإصابة اثنين اخرين وامرأة إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في قرية القيس بمديرية المراوعة (المسيرة)

منذ 17 mins 28 April، 2021
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