وسائل إعلام يمنية: إشتعال النيران في محطة كهرباء الحالي جراء غارات العدو الإسرائيلي على المحطة بمدينة الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 19:20

وسائل إعلام يمنية: إشتعال النيران في محطة كهرباء الحالي جراء غارات العدو الإسرائيلي على المحطة بمدينة الحديدة

منذ 43 mins 29 September، 2024
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