اليمن: شهداء وجرحى في عدوان أميركي مزدوج على ميناء رأس عيسى في الحديدة

أغارت الطائرت الأميركية على مدينة الحديدة اليمنية، مساء اليوم، مستهدفةً ميناء رأس عيسى النفطي، قبل أن تعاود استهدافه، مرةً ثانية، تزامناً مع عمليات إخماد الحرائق وانتشال الضحايا، بحسب وزارة الصحة اليمنية.

وأفادت وزارة الصحة اليمنية بارتقاء 33 شهيداً، بينهم 5 مسعفين، وإصابة 80 إثر الغارات الأميركية على ميناء رأس عيسى غربي اليمن، هذا المساء في حصيلة غير نهائية.

وفي تعليق على الغارات الأميركية، أكدت حكومة صنعاء “حق اليمن القانوني في الدفاع عن نفسه”، وحملت الإدارة الأميركية مسؤولية تداعيات تصعيدها في البحر الأحمر.

وأشارت الحكومة اليمنية في صنعاء إلى استمرار عمليات اليمن الإسنادية “التي نجحت بنسبة 100% في منع الملاحة الإسرائيلية من البحر الأحمر”.

وشددت الحكومة على أنّ “التصريحات الأميركية التي تحاول تبرير جريمة استهداف ميناء رأس عيسى النفطي أمام العالم كاذبة ومضللة”، و”هذه الجريمة تثبت مجدداً أن العدو الأميركي يتعمد قصف الأعيان المدنية ومقدرات البلد”.

كما أشارت إلى أن “استهداف العدو الأميركي لميناء رأس عيسى جريمة حرب مكتملة الأركان، ولن تمر من دون عقاب”.

المصدر: مواقع اخبارية