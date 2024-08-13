هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنها تلقت تقريراً عن واقعة على بعد 63 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 13 2024 - 04:28

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنها تلقت تقريراً عن واقعة على بعد 63 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة في اليمن

منذ 1 ساعة 13 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة