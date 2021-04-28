تناولوا هذه الاطعمة ليلا … لن تسبب لكم أي ضرر

حاول أغلب الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا معينا، الامتناع عن الأكل في الليل من أجل الحفاظ على رشاقة أجسامهم، فتقليل استهلاك السعرات الحرارية يساعد فعليا في الحفاظ على الوزن، لكن من ناحية أخرى، هناك بعض الأطعمة التي لا تضر الجسم إذا تناولناها في المساء.

تحدّثت خبيرة التغذية الروسية، ماريات موخينا، عن المنتجات الغذائية التي لا تسبب أضرارا للجسم إذا تم تناولها في وقت متأخر من الليل، وفقا لما نقله موقع قناة “زفيزدا” الروسية.

وأوضحت الخبيرة بأن “الخضروات هي الأطعمة المثالية للاستهلاك في المساء من الناحية العلمية”.

وقالت: “إن الإفراط في تناول الطعام في المساء، عادة سيئة تساهم في تلقي مادة الإندورفين (هرمون السعادة) التي لم يتلقاها في النهار”.

وأضافت موخينا: “في المساء، من الجيّد جدا تناول الكرفس ومضغه جيدا، وبالتالي لن تستهلك سعرات حرارية إضافية ولن تكتسب وزنا زائدا”.

المصدر: سبوتنيك