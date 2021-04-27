مصادر محلية: قوات الاحتلال تطلق النار تجاه شبان تمكنوا من قص جزء من السياج الشائك شرقي بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة ولم يبلغ عن إصابات (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2021 - 14:22

مصادر محلية: قوات الاحتلال تطلق النار تجاه شبان تمكنوا من قص جزء من السياج الشائك شرقي بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة ولم يبلغ عن إصابات (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 34 mins 27 April، 2021
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