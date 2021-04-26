الجيش: خرقان بحريان للعدو الإسرائيلي للمياه اللبنانية وخرق جوي

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 26/4/2021 اعتبارا من الساعة 2.43 ولغاية 5.03 سجل خرقان بحريان من زوارق حربية تابعة للعدوّ الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 185 مترا.

وفي الساعة 5.19 خرقت طائرة مسيرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، قبالة بلدة العديسة لمسافة حوالى 300 مترٍ ولمدة 3 دقائق ومن ثم غادرت الأجواء في اتجاه الأراضي المحتلة.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام