علماء يكشفون سر طول عمر اليابانيين

يعرف اليابانيون بكونهم يعمرون طويلا، الأمر الذي يجعل الكثير من الأشخاص يتساءلون حول السبب في ذلك، ويرغبون بمعرفة نمط حياتهم وطبيعة غذائهم.

أفادت أحدث البيانات أن متوسط ​​العمر المتوقع للأشخاص في اليابان يبلغ 84 عاما، وقد وُلدت أكبر معمرة في البلاد وتدعى كاني تاناكا عام 1903 وهي تبلغ الآن 118 عاما، وذلك بحسب ما نشره موقع ” mir24″ الروسي.

أكد الخبراء أن اليابانيين ليسوا من المهتمين بممارسة الرياضة، بل إن نظام التغذية الخاص بهم يساعدهم في تحقيق مثل هذه النتائج بالعيش طويلا.

يمثل تنوع الطعام أحد العوامل الرئيسية في ذلك، إذ تشمل المأكولات اليابانية أطباق اللحوم والأسماك والخضروات والأرز، الأمر الذي يوفر لهم جميع العناصر الغذائية الضرورية.

في حين يتمثل العامل الثاني بعادة مضغ الطعام لفترة زمنية طويلة، وبتلك الطريقة يتجنب اليابانيون الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي تجنب السمنة وتراكم الدهون الزائدة.

وقد أكد الأطباء أن زيادة الوزن تمثل أحد الأسباب الرئيسية الأكثر شيوعا للمشاكل الصحية، ونتيجة لذلك تحدث الوفاة المبكرة، وبالتالي فإن اليابانيين أقل عرضة للإصابة بالسمنة والأمراض المختلفة الأخرى التي تسبب الوفاة المبكرة.

المصدر: سبوتنيك