وزارة الصحة: بسبب تأخر تسليم كميات من “استرازنيكا” بعض المراكز ستعتذر عن استقبال المواطنين

قال المكتب الاعلامي لوزارة الصحة في لبنان في بيان له الاحد “نتيجة تأخر تسليم الكميات الموعودة من لقاح استرازنيكا في الموعد المحدد في الاتفاقية الموقعة مع الشركة الوكيل، وبعد نفاد معظم الكميات المستلمة سابقا في الشحنة الأولى، فإن بعض المراكز المخصصة لإعطاء لقاح استرازنيكا ستعتذر عن استقبال المواطنين الكرام وسيصدر جدول بهذه المراكز في وقت لاحق”.

وأضاف البيان ان “الوزارة تتوجه بالشكر للمواطنين على تفهمهم، مؤكدة أن هذه الإشكالية ستحل مع تسلم كمية مضاعفة من اللقاح، خلال الأسبوع الأول من شهر أيار المقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام