الطقس في لبنان غدا الاثنين غائم جزئيا مع انخفاض بالحرارة وتساقط رذاذ على الجبال

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان غدا الاثنين غائما جزئيا مع بدء الانخفاض الملحوظ والسريع بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وتنشط الرياح وتشتد في المناطق الشمالية أحيانا (50 كلم/س)، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الجبلية، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يستمر تأثير الكتل هوائية الحارة ومصدرها شبه الجزيرة العربية على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء هذا النهار حيث يبدأ انحسارها التدريجي ابتداء من صباح غد الاثنين.

– الطقس المتوقع في لبنان

الأحد: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة وتبقى مرتفعة كما يتكون الضباب على المرتفعات مساء.

الإثنين: غائم جزئيا مع بدء الانخفاض الملحوظ والسريع بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وتنشط الرياح وتشتد في المناطق الشمالية احيانا (50 كلم/س) كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الجبلية.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل على الساحل مع بقاء تشكل الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 25 درجة، فوق الجبال من 15 الى 30 درجة، في الداخل من 16 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية ، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85% .

– حال البحر: هادئ.

– حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام