الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لإعادة النظر في قرار إغلاق قسم من البحر الأسود بالقرم

دعا الاتحاد الأوروبي، روسيا إلى إعادة النظر في قرارها إغلاق جزء من البحر الأسود في منطقة القرم حتى 31 أكتوبر، وتقييد الوصول إلى المجال الجوي فوق منطقة شبه الجزيرة.

وقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو “قرار روسيا إغلاق مناطق معينة من البحر الأسود حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر، وتقييد الوصول إلى المجال الجوي فوق شبه جزيرة القرم التي تم ضمها بشكل غير قانوني (لا يعترف الاتحاد الأوروبي بالاستفتاء في شبه جزيرة القرم)، هو انتهاك آخر للمعايير الدولية ويزعزع استقرار الوضع في المنطقة، وندعو روسيا الى الغاء هذه القرارات”.

وأكد ستانو مجددا أن الاتحاد الأوروبي يعتبر نقل روسيا لقوات كبيرة عبر أراضيها دون إخطار مسبق للدول المجاورة، “لا يتوافق مع الالتزامات الدولية لروسيا، ويزيد من التوترات ويزعزع الأمن”.

وحث الممثل الأوروبي، روسيا على “الالتزام بمبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”، وخاصة إجراءات بروتوكول فيينا بشأن شفافية نقل القوات العسكرية في أوروبا. كما أكد ستانو مجددا، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم “دعم لا يتزعزع لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”، ويسعى لتنفيذ اتفاقيات مينسك، ودعم جهود رباعية النورماندي.

ونوه ستانو أن الاتحاد الأوروبي أخذ بالعلم إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن إنجاز عمليات تفتيش القوات وعودتها إلى مواقع تمركزها الأساسية.

المصدر: روسيا اليوم