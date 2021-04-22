تخت روانجي: الاجراءات التعسفية الأحادية تنتهك حق الحياة لشعوب الدول المستهدفة

رأى سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن “الاجراءات التعسفية الأحادية خاصة في ظروف جائحة كورونا، تنتهك حق الحياة لشعوب الدول المستهدفة”، داعياً الى رفعها فوراً.

وقال تخت روانجي، في كلمته الاربعاء خلال الاجتماع الـ 54 للجنة السكان والتنمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إن “تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ترك تأثيراً عميقاً وهداماً على الأمن الغذائي والتغذية وانظمة العناية الصحية للمجتمعات”. وأضاف أن “عدم الحصول على الاغذية الضرورية له تداعيات شديدة في حياة وصحة النساء والاطفال وكذلك الاسر الاكثر ضعفا ودخلاً”.

وتابع سفير ومندوب ايران في الامم المتحدة أنه “من دون اتخاذ اجراء فوري من قبل المجتمع الدولي، سيواجه مئات ملايين الافراد الاخرين مستوى فظيعا من الفقر والمجاعة. في الظروف الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس “كوفيد-19″ تشكل الاجراءات التعسفية الاحادية خطرا جادا على الامن الغذائي للمواطنين العاديين في الدول المستهدفة”.

واضاف تخت روانجي “كما انها تعيق الحصول السهل على السلع والمستلزمات الطبية الاساسية بما يعرض للخطر حياة وصحة الافراد. الادوية والمعدات الطبية والسلع الطبية اصبحت مستهدفة بسبب القيود الشديدة أمام موارد العملة الاجنبية مما يعد انتهاكا لحق الصحة والحياة لشعوب الدول المستهدفة”. وقال تخت روانجي إنه “رغم جميع القيود والضغوط الناجمة عن اجراءات الحظر اللاقانونية، فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية اتخذت خطوات محددة لاصلاح السياسات الموجودة وتحسين الديمومة العامة للأنظمة الغذائية وتوفير الأمن الغذائي وكذلك التغذية للشرائح الضعيفة في انحاء البلاد”.

واشار الى استضافة ايران لاكثر من 3 ملايين لاجئ وقال إن “ايران مازالت ملتزمة بتعهداتها الانسانية والى جانب سائر الخدمات تقدم فرصة التحصيل الدراسي في المدارس الايرانية لأطفال اللاجئين الفاقدين لوثائق والمتواجدين في ايران”.