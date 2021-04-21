المندوب الروسي في فيينا: استعادة الاتفاق النووي ستضمن الطبيعة السلمية لبرنامج #إيران النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2021 - 12:08

المندوب الروسي في فيينا: استعادة الاتفاق النووي ستضمن الطبيعة السلمية لبرنامج #إيران النووي

منذ 1 ساعة 21 April، 2021
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