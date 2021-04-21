قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر #نضال_القواسمي بعد مداهمة منزله بمدينة الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2021 - 09:40
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قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر #نضال_القواسمي بعد مداهمة منزله بمدينة الخليل
منذ 32 mins
21 April، 2021
اعتقال فلسطيني
العدو الصهيوني
مدينة الخليل
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