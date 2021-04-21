منطقة صيدا في حزب الله كرمت الجمعيات الإسعافية في صيدا والجوار

أقامت منطقة صيدا في حزب الله، حفلا تكريميا لممثلي الجمعيات الإسعافية في صيدا والجوار، حضره ممثلو عدد من الجمعيات اللبنانية والفلسطينية، استقبلهم مسؤول منطقة صيدا في الحزب الشيخ زيد ضاهر، ومدير الدفاع المدني في “الهيئة الصحية الإسلامية” في الجنوب خضر الحاج علي، الذي ألقى كلمة هنأ في مستهلها المكرمين بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا “ان يرفع هذا الوباء والبلاء عن هذه الامة”.

وتوجه إلى المكرمين: “تجلت انسانيتكم في ابهى حللها، وقدمتم النموذج الراقي لخدمة أهلنا”.

واضاف: “وضعنا كل امكاناتنا في خدمة أهلنا، حيث سجلنا نقل 3800 مصاب، ودفن 378 متوفي جراء فيروس (كورونا)، ووضعنا 20 مركزا تطوعيا و100 سيارة إسعاف و1000 مسعف ومسعفة في خدمة المجتمع واستطعنا بالتكامل في ما بيننا كجمعيات إنسانية، تقديم الخدمة العابرة للطوائف والأديان”.

ضاهر

ومن ثم تحدث ضاهر فقال: “انه لمن دواعي الفخر والاعتزاز ان اقف اليوم بينكم باسم حزب الله مكرما إياكم. ونحن اليوم نقف أمام شريحة تعتبر من أنبل شرائح المجتمع. كنتم السباقين إلى بلسمة جراح الناس، وخير معين لشعب عانى من كل الازمات، وكنتم حيث يجب ان يكون الإنسان الى جانب أخيه الأنسان”…

وفي الختام وزع ضاهر والحاج علي الدروع التكريمية على ممثلي الجمعيات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام