زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب إندونيسيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم الثلاثاء ، أن زلزالا بقوة 6.0 درجات ضرب سواحل إندونيسيا.

وبحسب الهيئة تم تسجيل الهزات في الساعة 23.58 بالتوقيت المحلي ( 2.58 بتوقيت موسكو). ويقع مركز الزلزال على بعد 255 كيلو مترا جنوب مدينة سينابانج، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد معلومات عن الضحايا وحجم الدمار حتى الآن.

وغالبا ما تشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على “حزام النار” في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.

وفي عام 2018، أدت هزة بلغت قوتها 7,5 درجات على مقياس ريختر في بالو (جزيرة سولايسي) إلى مقتل أو فقدان 4300 شخص.

وكانت هذه واحدة من الكوارث الطبيعية التي سقط فيها أكبر عدد من الضحايا في تاريخ أندونيسيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك