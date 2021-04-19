مركز حميميم: الإرهابيون في سوريا يخططون لهجمات إرهابية قبل الانتخابات الرئاسية

أكد الأميرال ألكسندر كاربوف نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن الإرهابيين في سوريا يخططون لهجمات إرهابية وهجمات على مؤسسات الدولة في المدن الكبرى قبل الانتخابات الرئاسية.

وقال كاربوف في إفادة صحفية إن: “جماعات مسلحة غير شرعية خططت لهجمات إرهابية وهجمات على أجهزة حكومية في المدن الكبرى من أجل زعزعة استقرار الأوضاع في البلاد قبيل الانتخابات الرئاسية في سوريا”. واضاف أن الإرهابيين يتدربون في معسكرات تدريب المسلحين “في الأراضي التي لا تسيطر عليها السلطات السورية ، بما في ذلك منطقة التنف الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الأميركية”.

وتابع “بحسب المعلومات الواردة ، أقام المسلحون قاعدة مموهة شمال شرق تدمر، حيث تشكلت مجموعات قتالية لإرسال وتنفيذ الهجمات الإرهابية في مختلف مناطق البلاد، وكذلك تصنيع عبوات ناسفة”، لافتا الى أنه بعد التأكد من الموقع تم توجيه غارة جوية من قبل سلاح الجو الروسي و”النتيجة تدمير ملجئين والقضاء على نحو 200 مسلح ونحو 500 كيلوغرام من الذخيرة ومكونات صنع العبوات الناسفة”.

المصدر: سبوتنيك