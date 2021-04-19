قيادات يمنية تزور ضريح الشهيد الصماد

وضع عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي اليوم الاثنين، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد صالح علي الصماد بالعاصمة صنعاء، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاده.

وقرأ محمد علي الحوثي ومعه عدد من مساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر والقيادات العسكرية، الفاتحة على روح الشهيد الصماد ومرافقوه. وأشار عضو السياسي الأعلى إلى أن الشهيد الصماد كان قائدا شجاعاً قدم أسمى معاني التضحية والفداء من أجل الوطن والشعب.

وأوضح محمد علي الحوثي أن الانتصارات التي تتحقق يوماً بعد يوم في كافة جبهات العزة هي بفضل التضحيات الجسيمة لأبطال الجيش واللجان الشعبية، مؤكداً أن قيم الشهيد الصماد والشهداء العظماء ستظل حاضرة تستقي منها الأجيال معاني الصمود والثبات ورفض الوصاية وكافة أشكال الهيمنة والتبعية.

المصدر: المسيرة نت