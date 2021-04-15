بايدن اتصل ببوتين وتباحثا في “نية البلدين إجراء حوار حول الاستقرار الاستراتيجي”

أعلن البيت الأبيض في بيان له الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله نية البلدين الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي.

وقال البيان “عرض بايدن على بوتين عقد لقاء في بلد ثالث”، وتابع “بايدن أكد لبوتين تطلعه إلى بناء علاقات مستقرة مع روسيا تنسجم مع مصالح واشنطن”، واضاف “بايدن دعا بوتين لخفض التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا”.

ولفت البيان الى ان “بايدن أعرب لبوتين عن قلقه إزاء حشد القوات الروسية في القرم وعلى حدود أوكرانيا”، وتابع “بايدن طرح في اتصاله مع بوتين موضوع التدخل في الانتخابات وهجمات هاكرز”.

المصدر: روسيا اليوم