سانا: إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في محيط رأس العين

أصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة الناصرية بمحيط مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي.

وذكر مراسل سانا في الحسكة نقلاً عن مصادر محلية أن”عبوة ناسفة كانت موضوعة في حقيبة انفجرت بسيارة قادمة من قرية الناصرية قبيل وصولها إلى أحد تجمعات مرتزقة الاحتلال التركي غربي مدينة رأس العين ما أدى إلى إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال ووقوع أضرار مادية في المكان”.

ولفتت المصادر إلى”قيام مجموعة من المرتزقة بتطويق مكان الانفجار فيما وصلت سيارتا إسعاف للاحتلال التركي الى المكان”.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المدعومة من قبل النظام التركي بريف الحسكة تفجيرات واقتتالاً فيما بين المجموعات الإرهابية على خلفية اقتسام النفوذ في المناطق المحتلة والمسروقات الأمر الذي تسبب باستشهاد العشرات وتهجير المدنيين عن قراهم وبلداتهم وأراضيهم الزراعية التي استباحها الإرهابيون سرقة وحرقاً لمحاصيلها ونهبا لخيراتها.

المصدر: سانا