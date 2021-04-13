ألمانيا تفرض إجراءات أكثر تشددا لمواجهة #كورونا في كل الولايات تضمن حظرا للتجوال – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2021 - 12:54

ألمانيا تفرض إجراءات أكثر تشددا لمواجهة #كورونا في كل الولايات تضمن حظرا للتجوال

منذ 34 mins 13 April، 2021
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