التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات باستثناء الشاحنات حاليا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2021 - 09:22

التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات باستثناء الشاحنات حاليا

منذ 27 mins 12 April، 2021
أخبار موقع المنار

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