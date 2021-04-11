الشيخ القطان للمفتي دريان: ما هي المبادرة التي قدمتها من موقعك لمساعدة الفقراء والمساكين

توجه رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان إلى مفتي الجمهورية اللبناني الشيخ عبداللطيف دريان تعليقا على كلمته اليوم، بالسؤال قائلاً “ما هي المبادرة التي قدمتها من موقعك كمفتي الجمهورية اللبنانية لمساعدة الفقراء والمساكين والمعوزين خاصة في شهر رمضان المبارك؟”.

وتابع الشيخ القطان متوجها للمفتي دريان: “هل تعلم أن الآلاف من العوائل في هذا البلد يتضوعون جوعا ويعانون ما يعانون وأنت تنظّر علينا اليوم دون تقديم أي مبادرة لمساعدة الفقراء والمساكين، ونحن اليوم نخاطبك من موقعك الرسمي كمفتي الجمهورية اللبنانية وأنت تتحدث عن الفساد ونسألك كم تستقبل من الفاسدين والمفسدين والذين سرقوا مقدرات وأموال الشعب اللبناني، تتحدث عن الفساد والمفسدين وعن أهل السلطة وأنت جزء من هذه السلطة، كان ينبغي عليك بمناسبة حلول شهر رمضان وأنت لا تستطيع أن تقدم شيئا للناس والمعوزين تحديدا أن تقدم استقالتك، وكان عليك أن تتم الكلمة عندما تحدثت عن أهل السلطة الفاسدين والمفسدين أن تقول بأنك لا تستطيع أن تبقى في موقع المسؤولية وأنت ترى ما ترى من الفساد ومن الحال الذي وصل إليه الشعب اللبناني ولكن للأسف الشديد أنت واحد من هؤلاء الذين ينظرون على الناس ولكنهم لا يقدمون شيئا للناس”.

المصدر: بريد الموقع