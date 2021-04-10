مقتل 13 عنصرا من حركة “طالبان” الأفغانية في عمليات أمنية بولاية غازني شرقي البلاد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2021 - 12:04

مقتل 13 عنصرا من حركة “طالبان” الأفغانية في عمليات أمنية بولاية غازني شرقي البلاد (سبوتنيك)

منذ 57 mins 10 April، 2021
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